فانس: من الممكن أن توفر أمريكا طاقة ومعدات دفاعية موثوقة وبأسعار رخيصة للهند

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمام حشد من النخبة، اليوم الثلاثاء، في مدينة جايبور الهندية، إنه من الممكن أن توفر الولايات المتحدة للهند طاقة ومعدات دفاعية موثوقة وبأسعار رخيصة، كما يمكن للطرفين التعاون بشكل وثيق في التكنولوجيا وجوانب أخرى من التجارة.

وأوضح فانس، أن العلاقات الأمريكية الهندية ستحدد مستقبل القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "إذا عملت الهند والولايات المتحدة سويا بنجاح، فإننا سنشهد ازدهارا وسلاما في القرن الحادي والعشرين.. وإذا فشلنا في العمل سويا بنجاح، فإنه من الممكن أن يكون القرن الحادي والعشرون فترة عصيبة للغاية على البشرية جمعاء".

وقال فانس، بعد يوم واحد من المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، إن البلدين وضعا اللمسات الأخيرة على بنود مرجعية المفاوضات التجارية.

ومن المتوقع أن يتم التفاوض على الجزء الأول من الاتفاقية بحلول نوفمبر المقبل، بحسب ما قاله مسئولون هنود رفيعو المستوى.