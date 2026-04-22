التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم دورة آليات التحقيق والتصرف في الأقصر

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية المتقدمة حول "آليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية"، بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 20 إلى 22 إبريل الجاري، بمشاركة 53 من أعضاء النيابة الإدارية من نيابات محافظات قنا والأقصر وأسوان، من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الأقصر.

وجاء ذلك خلال فعاليات الختام التي شهدها المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمستشار الدكتور الشافعي صالح، مدير المكتب الفني بالأقصر، والمستشار محمد النجار، مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير المكتب الفني بأسوان.

وألقى المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، كلمة رحّب فيها بالحضور، موجّهًا الشكر للمهندس محافظ الأقصر ولقِيادات النيابة الإدارية الحضور، ونقل خلالها خالص تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تعم الاستفادة من هذه الدورة التدريبية، بما ينعكس إيجابًا على الأعضاء حال تصديهم لبعض الإشكاليات التي قد تطرأ خلال ممارستهم عملهم القضائي، وذلك من خلال تطبيقات وقضايا عملية مستمدة من المبادئ والاتجاهات القضائية الحديثة والتعليمات القضائية.

ورحّب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في كلمته بالحضور، مثمّنًا الجهود المبذولة من النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة، ودورها في تدريب القطاعين القضائي والإداري، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع النيابة الإدارية، بما يحقق الصالح العام.

من جانبه، رحّب المستشار الدكتور الشافعي صالح، مدير المكتب الفني بالأقصر، بالحضور، معربًا عن سعادته بعقد هذه الدورة التدريبية المتميزة، والتي سيكون لها دور بالغ في دعم قدرات الأعضاء وصقل خبراتهم، مشيدًا بجهود مركز التدريب القضائي في تنسيق هذه الدورة وإخراجها في أفضل صورة.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: "بناء الجدارات القضائية، وصور جرائم العدوان على المال العام، وقواعد التحقيق التأديبي – ضمانات التحقيق، والشرعية الإجرائية في القضايا العملية، والمآخذ القضائية من واقع عمل إدارة التفتيش القضائي، وأوجه التصرف في التحقيق التأديبي، وفن التسبيب والتصرف، والتطبيقات العملية على التحقيق والتصرف (الإصلاح الزراعي – المباني – الشهر العقاري)، وضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية، واختصاص المكاتب الفنية ولجان التأديب في ضوء التعليمات القضائية".

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه في ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز المشاركة في الدورة التدريبية.