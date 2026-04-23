وصول أول ركاب إلى المبنى 3 الجديد في مطار فرانكفورت

وصل أول ركاب على متن رحلة مجدولة إلى المبنى 3 الجديد في مطار فرانكفورت الدولي اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من الافتتاح الرسمي للمبنى.

وأكدت شركة تشغيل المطار "فرابورت"، أن طائرة تابعة لشركة "تشاينا ساوثرن إيرلاينز" الصينية قادمة من شنيانج كانت أول طائرة تصل إلى المبنى الجديد في وقت مبكر من الصباح.

وتعد الشركة الصينية، واحدة من بين 57 شركة طيران من المقرر انتقالها إلى المبنى 3 في أكبر مطار في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة. وكانت هذه الشركات تعمل حتى الآن من المبنى 2، الذي من المقرر إغلاقه لأعمال التجديد.

وتم افتتاح المبنى الجديد أمس الأربعاء خلال مراسم رسمية، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على بدء أعمال البناء.

وكان من المخطط في البداية الانتهاء من المبنى 3 في عام 2022، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير ذلك.

واستثمرت "فرابورت" نحو 4 مليارات يورو في المشروع، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات الأصلية التي تراوحت بين 2.5 مليار و3 مليارات يورو.

وفي مرحلته الأولى، يمكن للمبنى 3 استقبال نحو 19 مليون مسافر سنويا، مع إمكانية توسيع القدرة إلى 25 مليون مسافر، وهو ما يعادل تقريبا قدرة رابع أكبر مطار في ألمانيا في دوسلدورف.

وفي عام 2025، تم تسجيل نحو 63 مليون مسافر في مطار فرانكفورت عبر حوالي 460 ألف عملية إقلاع وهبوط.