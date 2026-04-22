نجم الزمالك السابق: مواجهة بيراميدز تحتاج للشخصية القوية

أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق، على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام بيراميدز، مشددًا على أن مثل هذه المباريات تحتاج للشخصية القوية داخل الملعب.

قال شريف أشرف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، قدم لاعبي الزمالك والجهاز الفني موسم قوي، ولا ينقصنا سوى الأمتار الأخيرة لإنهاء الموسم بالتتويج بلقبي الدوري والكونفدرالية.

وأضاف، لو كنت لاعبًا في الزمالك لوضعت في الاعتبار أن مباراة بيراميدز هي الأخيرة في مسيرتي وأقدم خلالها كل ما أملك لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وكشف مهاجم الزمالك السابق على أن سباق وسط الملعب سيكون الفيصل في أفضلية فريق على أخر، قائلًا، أعتقد أن معركة خط الوسط هي الأقوى في لقاء الفريقين.

وأتم شريف أشرف تصريحاته قائلًا، أثق في قدرة معتمد جمال المدير الفني على إدارة المباراة بشكل جيد، مؤكدًا أن الفريق يستحق إنهاء الموسم متوجًا بلقبي الدوري والكونفدرالية، ووقتها لن تنسى جماهير القلعة البيضاء ما قدمه الفريق طوال الموسم.