محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا

شهد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها جمعية "الرحمة الخيرية لكفالة اليتيم" بقرية القبلي قامولا بمركز القرنة، لتجهيز 50 عروسًا من الفتيات اليتيمات ومن الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهود العمل الأهلي لدعم التكافل الاجتماعي بالمحافظة.

تضمنت الاحتفالية تسليم دعم عيني شامل لكل عروس، شمل ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، وفرن خبيز، لمساعدتهن على بدء حياة زوجية مستقرة، بحضور علاء الغزالي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ورسم البسمة على وجوه الأهالي، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة الأجهزة التنفيذية لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وعقب انتهاء الاحتفالية، حرص المهندس عبدالمطلب عمارة على عقد مؤتمر شعبي موسع مع أهالي قرية القبلي قامولا والقرى المجاورة، للاستماع مباشرة إلى مطالبهم وشكاواهم، وذلك بحضور النوبي حجاج نائب رئيس مدينة القرنة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال المؤتمر، استعرض الأهالي عددًا من الملفات الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات التعليمية والاجتماعية بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بضرورة الدراسة الفورية لكافة المطالب المطروحة ووضع جداول زمنية لحل تلك المشكلات، مؤكداً على أهمية إقامة مثل تلك اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتلبية احتياجات أهالي القرى والنجوع على أرض الواقع.