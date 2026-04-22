ساعر: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن حزب الله "عدو مشترك" لكل من إسرائيل ولبنان، وذلك عشية استئناف جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين في واشنطن.

وادعى ساعر أن حزب الله يمثل "العقبة" أمام التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع بين إسرائيل ولبنان، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التعاون لمواجهة النفوذ الإيراني في البلاد، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت "قرارا تاريخيا" بإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الحوار المباشر سيتجدد الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ أكثر من 40 عاما.

وزعم ساعر أن حزب الله "يضر بسيادة لبنان ويعرض مستقبله للخطر" تماما كما يهدد أمن إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التعاون ضد ما أسماه "دولة الإرهاب" التي أنشأتها الجماعة.

وقلل ساعر من حجم النزاعات الفنية بين لبنان وإسرائيل، قائلا: "ليست لدينا خلافات كبيرة مع لبنان.. هناك عدد محدود من الخلافات بشأن ترسيم الحدود يمكن حلها".

ووجه ساعر دعوة مباشرة للحكومة اللبنانية للتحلي بـ "الشجاعة" والتحرر من ما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني"، مؤكدا أن هذا التعاون يصب في مصلحة سيادة لبنان واستقلاله.