مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء 22 أبريل 2026، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية، حيث تقام مباراتين في مجموعة التتويج من الدوري المصري الممتاز، ويلعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك برشلونة في الدوري الإسباني.

وتستعرض «الشروق» أبرز مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

المصري × إنبي.. 5:00 مساءً عبر قناة أون سبورت.

سموحة × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث × ليدز.. 9:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بيرنلي × مانشستر سيتي.. 9:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإسباني

إلتشي × أتلتيكو مدريد.. 7:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ريال سوسيداد × خيتافي.. 8:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 8.

برشلونة × سيلتا فيجو.. 9:30 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نانت.. 7:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا 2 (نصف النهائي)

النصر السعودي × الأهلي القطري 6:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس2.

كأس فرنسا (نصف النهائي)

ستراسبورج × نيس.. 9:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورتس 5.

كأس إيطاليا (نصف النهائي)

أتالانتا × لاتسيو.. 9:00 مساءً عبر تطبيق شاهد.

كأس ألمانيا (نصف النهائي)

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 8:45 مساءً عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

كأس البرتغال (نصف النهائي)

بورتو × سبورتنج لشبونة.. 9:45 مساءً.