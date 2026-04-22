جيش الاحتلال: ليس لدينا علم بشأن هجوم في سهل البقاع

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ليس لديه علم بشأن هجوم في ⁠سهل البقاع في لبنان اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعدما ذكرت ‌الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم ⁠الأربعاء، أن شخصا قتل وأصيب آخران في غارة شنتها ‌طائرة ⁠بدون طيار إسرائيلية فجرا على أطراف الجبور ⁠في البقاع الغربي.

وأفاد مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية، يوم الإثنين، بأن جولة جديدة من المحادثات "المباشرة" بين لبنان وإسرائيل ستُعقد الخميس في واشنطن، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى.

وارتفعت حصيلة الضربات الإسرائيلية في لبنان إلى 2454 شهيدا وأكثر من 7600 جريح منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن المفاوضات معَ إسرائيل ستكون شاقة وستحتاج إلى دعم فعال من الشركاء. وأكد سلام أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة ذات سيادة والسلاح في يد الجيش وجماعات مسلحة.