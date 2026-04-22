مستشار إيراني بعد تمديد ترامب الهدنة: لا يمكن للخاسر تحديد شروط

• مهدي محمدي مستشار رئيس البرلمان الإيراني اعتبر أن الحصار البحري الأمريكي المتواصل في مضيق هرمز "لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكريا"

علّق مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، مدعيا أنه "لا يمكن للخاسر تحديد شروط".

وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة.

واعتبر محمدي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الحصار البحري الذي قررت الولايات المتحدة مواصلته في مضيق هرمز "لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكريا".

وادعى أنه "لا يمكن للطرف الخاسر تحديد الشروط"، معتبرا أن قرار الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار يهدف إلى كسب الوقت لشن هجمات جديدة على إيران.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 11 من الشهر نفسه، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.