وكالة تسنيم: طهران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة المعلنة مع إيران منذ 8 أبريل "بناء على طلب باكستان"..

أفادت تقارير إعلامية إيرانية الأربعاء، بأن طهران لم تطلب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية فإن إيران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار المعلن مع الولايات المتحدة منذ 8 أبريل الجاري.

وأشار التقرير إلى أن "استمرار حصار مضيق هرمز يدل على استمرار العداء الأمريكي تجاه إيران"، وأن طهران لن تفتح المضيق ما دام الحصار البحري قائماً.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وفجر 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران هدنة أسبوعين، لتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 11 من الشهر نفسه، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.