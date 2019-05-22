الإليزيه: حفتر أبلغ ماكرون أن شروط إقرار وقف إطلاق النار حول طرابلس «لم تكتمل بعد»

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أن شروط إقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس "لم تكتمل بعد"، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية - في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية - أن الرئيس الفرنسي طالب قائد الجيش الليبي (الموجود حاليا في باريس) بضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الاليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون نشطة للغاية خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل.