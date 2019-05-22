الإمارات ترحب بورشة «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها البحرين

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة في يونيو القادم، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن "الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكدت الوزارة موقف الإمارات "السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مشيرة إلى أن "جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

كانت واشنطن والمنامة أعلنتا أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" سيُطلق الشهر المقبل، حيث ستستضيف البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة سياسيين ورجال أعمال.

وردا على الإعلان، أكدت الحكومة الفلسطينية أنه لم يتم التشاور معها بشأن الورشة، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "الشأن الاقتصادي، هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال".