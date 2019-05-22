اليمن: الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في مديريتي الدريهمي وحيس بالحديدة

شنت ميليشيات الحوثي قصفا بعشرات القذائف المدفعية استهدفت مواقع قوات المقاومة المشتركة، والأحياء السكنية المحررة في مديريتي الدريهمي وحيس في الحديدة غرب اليمن؛ وذلك ضمن اختراقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الميليشيات الحوثية عاودت القصف بكثافة في اتجاهات عدة بالحديدة؛ غداة تصعيد واسع باتجاه المقاومة المشتركة، والعمالقة في الأحياء المحررة، وشارعي صنعاء، والخمسين بمدينة الحديدة، وفي الجبلية، وحيس، والجاح.

وقالت مصادر يمنية إن "الميليشيات جددت قصف مواقع العمالقة شرق مديرية الدريهمي بعشرات القذائف المدفعية، حيث أطلقت عناصرها المتمركزة وسط أحياء المدينة التي تتخذها الميليشيات منطلقا لعمليات القصف على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة، قذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف".