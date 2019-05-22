المعارضة السورية تسيطر على بلدة كفرنبودة في ريف حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن فصائل المعارضة السورية سيطرت بشكل كامل على بلدة كفرنبودة في ريف حماة وذلك عقب شنهم هجوم مضاد على قوات الحكومة السورية.

وأضاف المرصد،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، بأنه تم شن نحو 100 غارة جوية على مناطق المعارضة السورية منذ صباح اليوم.

وفي سياق متصل، قال نشطاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحي المعارضة يواصلون شن هجمات مضادة على مواقع قوات الحكومة السورية في مناطق جبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كانت فصائل من المعارضة السورية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، سيطرتها على أغلب مناطق بلدة كفرنبودة في ريف حماة بعد ساعات من بدء معركة مع القوات الحكومية التي سيطرت على البلدة قبل أسبوعين .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يعرف بالجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"استعادت فصائل المعارضة أغلب بلدة كفرنبودة وتجري الآن المعارك حالياً في الحي الغربي ووسط البلدة بعد تكبد القوات الحكومية خسائر كبيرة".

وأضاف القائد العسكري أن "أكثر من 50 عنصرًا من القوات الحكومية والمجموعات الموالية لهم قتلوا، كما تم أسر عدد كبير منهم ، وسط قصف صاروخي ومدفعي عنيف على البلدة ، واغتنام دبابتين وسيارة مزودة برشاش".

وتابع:"حسب مجريات المعركة وتقدم المقاتلين مسألة السيطرة على البلدة تتم خلال الساعات القادمة".