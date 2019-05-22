الناتو يؤكد موعد قمة الحلف في لندن للاحتفال بالذكرى السبعين

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاربعاء، موعد عقد قمة الحلف في لندن في شهر ديسمبر المقبل للاحتفال بالذكرى السبعين للتكتل العسكري.

ومن المقرر أن يلتقي رؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة البريطانية يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر المقبل لمناقشة مستقبل الحلف والتحديات التي تواجه السياسة الأمنية.

وقال ستولتنبرج إن لندن مكان مناسب للقمة حيث أنها كانت أول مقر لحلف الأطلسي منذ إنشائه.

وأسست الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتسع دول أخرى حلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل من عام 1949.

وكان وزراء خارجية الدول الـ29 الأعضاء في الناتو عقدوا اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل الماضي بمناسبة الذكري السبعين.

وكانت دولة إستونيا أيضا تسعي لاستضافة قمة الحلف في ذكراه السبعين.