فرنسا تحدد 28 يونيو موعدا لجولة الإعادة لانتخابات البلدية جراء كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة، إن الناخبين في باريس وكبرى المدن الفرنسية الأخرى يجب أن يكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في جولة ثانية مؤجلة للانتخابات المحلية في 28 يونيو.

وكان من المقرر في البداية أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات البلدية في 22 مارس، لكنها تأجلت من قبل الرئيس إيمانونيل ماكرون قبل أيام من ذلك، عندما أعلن عن حالة إغلاق صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، ولم تنته سوى الأسبوع الماضي.

وكانت فرنسا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بجائحة كورونا، بعدد حالات وفيات بلغ 28 ألفا و215 حالة حتى يوم الخميس.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في خضم بعض الجدل في 15 مارس وبمعدل عال من الامتناع عن التصويت، قد شهدت نتائج مخيبة لحزب ماكرون من الوسط في الكثير من المدن.

وفي باريس، تخوض العمدة الاشتركية آن هيدالجو الجولة الثانية بتقدم كبير على المنافسة المحافظة رشيدة داتي، بينما جاءت وزيرة الصحة السابقة لماكرون أجنيس بوزين في المركز الثالث.

وتعرضت بوزين للانتقاد لمغادرتها وزارة الصحة بمجرد أن اشتدت جائحة كورونا في فرنسا، لتحل محل مرشح موالي لماكرون على منصب عمدة باريس، اثر انسحابه بعد تسريب مقطع مصور جنسي.

وفي العديد من المدن الكبرى الأخرى، جاء أداء مرشحي حزب الخضر أفضل من المتوقع، بما يعكس مكاسب الحزب في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام الماضي.

وانتخبت أكثر من 30 ألف بلدية، معظمها تضم البلدات والقرى الصغيرة، مجالسها بالفعل في الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن حوالي 5 آلاف بلدية، بإجمالي 5ر16 مليون ناخب، سيشاركون في الجولة الثانية.

ولكن فيليب حذر من أن موعد 28 يونيو لإجراء الجولة الثانية "يمكن العدول عنه".