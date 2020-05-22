قرار وزاري لكلية التربية جامعة الإسكندرية للعمل بنظام الساعات المعتمدة

هنأ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، كلية التربية، بمناسبة صدور القرار الوزاري لتعديل لائحة الداخلية لكلية التربية، للعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بمرحلة البكالوريوس، لتكون أول كلية تربية على مستوى جامعات مصر يصدر لها قرار وزاري للعمل بهذا النظام.



وفي ذات السياق، أشار الدكتور عصام الكردي، إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد لائحة كلية التربية الرياضية بنات، وتعرض على المجلس الأعلي للجامعات في جلسته القادمة، وجاري الانتهاء من إعداد لوائح كليات التربية الرياضية بنين، والطفولة المبكرة، وطب الأسنان، والحقوق، والفنون الجميلة، والآداب في لجان القطاع، لتكون جامعة الإسكندرية أول جامعة حكومية تتحول بالكامل إلى نظام الساعات المعتمدة اعتبارا من سبتمبر 2020.