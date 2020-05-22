وزيرة التجارة والصناعة تعلن الإنتهاء من إعداد إشتراطات إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش

أشرف عفيفى : الإشتراطات حددت نوعية الخامات والصبغات المستخدمة فى التصنيع ومعايير الكفاءة والتصميم الخارجى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من اعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة ، حيث تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للإلتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، موكدةً حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن إستخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان اشتراطات تصنيع الكمامات القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المسموح بها الى جانب التصميم الخارجي للكمامة و معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن الخامات المسموح بها لتصنيع الكمامات القماش يجب ان تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الامان والسلامة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint ) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية و خاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات و تكون غير منفذه للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ .

واضاف ان الخامات يجب ان تتميز ايضاً بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون ان يحدث اختناقات لمستخدميها كما يجب ان تتميز بثبات الابعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الامرعلى المواطن البسيط في استخدامها وان تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل ،مؤكداً فى هذا الإطار على أهمية إلتزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها وذلك بهدف توعية المستهلك بان الكمامة يجب ان تغسل فور نزعها حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى وان يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وقال عفيفي أن الخامات يجب ان تتضمن بجانب القماش المستخدم مراعاة انواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة ان تكون امنة وغير ضارة وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 7266 الجزء الرابع والخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالملابس.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي للكمامات القماش أشار رئس هيئة المواصفات والجودة الى ان اشتراطات التصنيع نصت على ان تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين و يكون شكل الكمامة و حجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى اسفل الذقن بشكل محكم وآمن

وأضاف إن اختبارات كفاءة الكمامة القماش التي حددتها الاشتراطات تتضمن مقاومة المياه والسوائل وكفاءة ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة (lint) واختبارات الصبغات والمواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، ،مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية توحيد طرق الاختبار طبقا للمعايير الدولية حتى تتحقق السلامة والامان لمستخدم الكمامة والمنافسة العادلة بين المصنعيين