العراق: مقتل واعتقال 403 إرهابيين بينهم قياديون داعشيون

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان، أن الجهاز قام بتنفيذ 144 عملية لقوات الجهاز تم خلالها قتل 107 إرهابيين واعتقال 133 آخرين بينهم قياديون مهمون في تنظيم داعش.

وقال النعمان، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الإعلام الأمني حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 370 عملية أمنية بالتنسيق مع الإسناد الجوي، وتدمير 250 كهفا ومضافة لداعش وتفكيك قاطع جنوب بغداد وتدمير مضافته الرئيسة.

وأشار النعمان إلى أن الجهاز يعمل بشكل استخباري لمتابعة الخلايا الإرهابية في جميع المناطق ويقوم بتحليل النشاط الإرهابي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ، مضيفا أنه تم وضع خطة لثلاث سنوات قادمة واطلاق الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات.

ومن جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، عن إلقاء القبض على 163 إرهابيا من قبل وكالة الاستخبارات، مبينا أنه تم تنفيذ عمليات استباقية من قبل الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع في كركوك وديالي ووصلت إلى مناطق لم تصلها سابقا.

وقال المحنا إن قوات الداخلية ألقت القبض على 3400 متهم بالمخدرات والسرقة والقتل وضبطت عشرات الكيلو جرامات من المخدرات، كما ألقت القبض على عصابة في الديوانية تمارس الاغتيالات.