مصدر بالأهلي: ندرس الموقف القانوني لمشاركة شباب الزمالك أمام الطلائع

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي موقف اللاعبين الموقوفين من صفوف نادي الزمالك بعدما تقرر إشراكهم في المباريات القادمة للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قرر إشراك عدد من اللاعبين الشباب مواليد 1999 الموقوفين أمام طلائع الجيش، مثل سيف فاروق جعفر وحسام فيصل في اللقاء الذي أقيم الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف 8 لاعبين من صفوف نادي الزمالك بعد نهاية مباراة القمة في دوري الجمهورية مواليد 1999 بسبب السب في رموز النادي الأهلي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة «للشروق»: «بشأن انتهاء مدة إيقاف اللاعبين مواليد 1999، الأهلي يدرس الأمر جيدا من خلال المختصين في ضوء ما تضمنته شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين موسم 2021/2020 والصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والمبلغة لكافة الأندية المشاركة في تلك البطولات في بداية الموسم المشار إليه».

وأضاف: «وتنص اللائحة على أن اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر فى أي مسابقات والمراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الايقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها».

وأكمل: «ولا يحق له اللعب فى أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية (بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات) إلا بعد إنتهاء إيقافه».

وواصل المصدر: «فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب فانه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».

واستطرد: «ولما كانت مسابقة 1999 لم تنتهي لوجود مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك محدد لها يوم 26-5-2021 وهو ما يعنى أن إيقاف اللاعبين الموقوفين يبدأ من تلك المباراة، على أن يستكمل بعد انتهائها في المسابقات المصعدين إليها».

وتابع: «وعليه فان النادي الأهلي يدؤس الأمر بعناية، وأثر ذلك على ماحدث بالمباريات التي لعبت بالأمس واشتراك لاعب من اللاعبين السابق إيقافهم فيها على سند من انتهاء عدد المباريات الموقوف فيها».

وأتم: «وسيعلن النادي عن ما ستسفر عنه الدراسة القانونية للأمر فور الإنتهاء منها واذ يوكد الأهلي في هذا المقام عن احترامه للوائح وشروط المسابقات والتي ابتدأ الموسم الرياضى على اساسها ويطالب الجميع ايضا باحترامها وتحمل مسئولياته فى هذا الشان، وأن النادي لن يتهاون في الحفاظ على حقوقه في الإطار القانوني السليم».

الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، قرر ضم إمام عاشور، لاعب الفريق الموقوف الذي أثار جدلا كبيرا بسبب ظهوره في مقطع فيديو يسب في رموز الأهلي، إلى قائمة الفريق التي ستواجه المصري البورسعيدي في الأسبوع 24 للدوري.