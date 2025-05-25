يجري الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، زيارة رسمية لسلطنة عمان، ابتداء من بعد غد الثلاثاء، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها نحو آفاق أرحب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، قال بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني، إن «الزيارة تأتي توطيدًا لعلاقات الصداقة الطيبة الممتدة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمًا لأوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كل ما من شأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقًا ونماء وازدهارًا».

وذكر البيان أن «الزيارة ستشهد مباحثات حول عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين الصديقين، وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث بعض الموضوعات التي تهم الجانبين في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية».

وتتوسط سلطنة عمان في مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والتي عقدت آخر جولاتها يوم الجمعة الماضية في العاصمة الإيطالية روما.

وأعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأمريكية- الإيرانية، التي عُقدت في روما، الجمعة، انتهت «بتحقيق بعض التقدم، ولكن ليس بشكل حاسم».

وقال البوسعيدي، الذي توسط في المحادثات، في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، الجمعة: «نأمل في توضيح القضايا المتبقية في الأيام المقبلة، لنتمكن من المضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومشرف».