الملكة إليزابيث تزور حاملة طائرات بريطانية قبل رحلتها لشرق آسيا

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قامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بزيارة إلى حاملة طائرات جديدة تابعة للبحرية الملكية اليوم السبت، قبل وقت قصير من إبحار السفينة الحربية في رحلتها الأولى إلى شرق آسيا.

وكان في استقبال الملكة على متن الحاملة الكابتن انجوس ايسنهاي والكومودور ستيفن مورهاوس بينما رست الحاملة الجديدة فى ميناء بورتسموث فى انجلترا.

ومن المقرر ان تبحر حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" اليوم السبت وتزور 40 دولة، من بينها الهند واليابان وكوريا الجنوبية، فى رحلة تستغرق 28 أسبوعا.

وهناك عدة طائرات مقاتلة على متن الناقلة في رحلتها، وتتألف القوة المرافقة من سفن حربية وغواصة و14 طائرة مروحية بحرية.

وأعلنت بريطانيا مؤخرا عن استراتيجية تشمل التركيز على شرق آسيا كجزء من استراتيجية خارجية ودفاعية جديدة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها استجابة لنفوذ الصين المتنامي في المنطقة.