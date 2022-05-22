مستشار ألمانيا يبدأ جولته الأولى بإفريقيا

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس، صباح اليوم الأحد، إلى القارة الإفريقية في أول جولة له هناك بعد نحو 6 أشهر من توليه المستشارية.

وإلى جانب تغير المناخ والتعاون الاقتصادي ومكافحة الوباء وتعزيز الديمقراطيات في إفريقيا، سيتم أيضا تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا خلال جولة شولتس في إفريقيا التي تستمر 3 أيام وتشمل كل من للسنغال والنيجر وجنوب إفريقيا.

يشار إلى أن الحصار الروسي على صادرات الحبوب من أوكرانيا أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء، لاسيما في شرق إفريقيا.

جدير بالذكر أن شولتس يزور القارة الإفريقية بشكل مبكر نسبيا بعد توليه منصبه مقارنة بأسلافه، حيث انطلقت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في أول زيارة طويلة لها إلى إفريقيا بعد عامين تقريبا من توليها منصبها.

وحتى الآن لم يزر شولتس خارج أوروبا سوى أكثر الحلفاء قربا لبلاده، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واليابان؛ أي أن زيارة إفريقيا تعد إشارة إلى أنه يجب ألا يتم نسيان القارة المجاورة حتى في أوقات الحرب بأوروبا.

وستكون السنغال الواقعة غربي إفريقيا المحطة الأولى لشولتس في القارة السمراء. وتتولى السنغال حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وسيتضمن برنامج شولتس هناك عقد لقاء مع الرئيس السنغالي ماكي سال، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلين للاقتصاد كما سيزور محطة تعمل بالطاقة الشمسية.