الزمالك يهزم سلاك الغيني ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة الأمريكي ويليام فويجت إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري كرة السلة الإفريقي BAL، بعد الفوز على سلاك الغيني بنتيجة 66–49.

وجاءت نتائج فترات المباراة التي أقيمت على صالة كيجالي أرينا برواندا كالتالي: الفترة الأولى: 13–11 للزمالك الفترة الثانية: 33–21 للزمالك الفترة الثالثة: 53–36 للزمالك الفترة الرابعة والأخيرة: 66–49 للزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي بفريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف مساًء.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعدما تصدر مجموعة النيل التي أقيمت منافساتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL على صالة كيجالي أرينا في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري.