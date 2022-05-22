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ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم "باتانجاس" /66 كلم جنوب مانيلا/ في جزيرة لوزون الرئيسية الفلبينية اليوم الأحد.

ولم ترد على الفور ر تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال، وقع الساعة 5:50 صباح الأحد بالتوقيت المحلي(الساعة 0950 مساء السبت بتوقيت جرينتش)، وكان على عمق 132 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 21 كيلومترا شمال غربي بلدة "كالاتاجان".

كما شعر السكان بالزلزال في العاصمة مانيلا وإقليمي "بولاكان" و"أورينتال ميندورو".

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد.