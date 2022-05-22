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قوات لوجانسك تدمر تحصينات للأوكرانيين

أ ش أ
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 10:04 ص

أعلنت قوات إقليم لوجانسك في شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، السيطرة على منطقة كبيرة محصنة للجيش الأوكراني.

وأشارت قوات لوجانسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن القوات الأوكرانية التي هربت من المنطقة تركت خلفها كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة الأجنبية.

وكان الجيش الروسي قد شن هجومًا واسعًا للاستيلاء على المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في لوجانسك.

وقال حاكم لوجانسك سيرهي جايداي إن الجيش الروسي بدأ حملة تدمير مكثفة على مدينة سيفيرودونيتسك، قائلاً: "شدة القصف تضاعفت ويقصفون مناطق سكنية ويدمرون البنايات منزلًا منزلًا".

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