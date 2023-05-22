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الصحة العالمية ترجح حدوث وباء قريبا وتدعو للاستعداد

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 1:16 م

حث المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، واحترام التزام سابق بتعزيز تمويل المنظمة الأممية.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: «لا يمكننا تأجيل هذا»، محذرا من أن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا، وفق وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين.

وأضاف: «إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟».

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزاماتها في حالة وجود تهديد صحي دولي، وتقوم أيضا بصياغة معاهدة جائحة أوسع نطاقا للتصديق عليها العام المقبل.


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