قاضي قضاة فلسطين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي من حقه الدفاع عن نفسه ووطنه بكل الوسائل الممكنة.

وأكد الهباش - في بيان اليوم الاثنين - "أن مقاومة المحتل حق مشروع كفلته القوانين الدولية والإنسانية كافة، وأن الشعب الفلسطيني يقاوم المحتل بصدور عارية وبإرادة وعزيمة لا تلينان".

وشدد على أن الاحتلال يرتكب الجرائم لإدراكه أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكنا تجاه حماية الفلسطينيين، ما جعل دولة الاحتلال تشعر كأنها دولة فوق القانون وفوق العقاب.

وأضاف الهباش قائلا "أن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه، ولن يرحل عنها مهما بلغت جرائم الاحتلال ومهما كانت التضحيات".. داعيا الفلسطينيين إلى التمسك بالوحدة والترابط والتكاتف أمام آلة الإجرام الإسرائيلية وبطش الاحتلال، الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر، ولا بين مدينة وأخرى، فكل فلسطيني في نظر الاحتلال هدف للقتل، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.