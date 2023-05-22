أبدى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، اعتراضه على عدم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو نائبه، اجتماع لجنة الخطة والموازنة رغم ما شهده العام الأخير من مشكلات كبيرة تخص وزارة الزراعة.

أفاد أمين سر اللجنة بأن مشروع الموازنة به أكثر من مصروف بنفس الأرقام مثل موازنة العام الماضي دون تغيير بما يعنى أنها موازنة غير منضبطة، وهو ما يدفعنى لرفضها وتسجيل ذلك بمضبطة اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

بعدها كشف علي عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليون جنيه.

ليوجه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا حول ارتفاع أسعار اللحوم، متابعا: "أسعار اللحوم بتغلي باستمرار ولازم الحكومة تشوف حل للأزمة دي".

تدخل رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، بالقول: إن هناك زيادة في أسعار اللحوم بسبب عدد من الظروف منها علي سبيل المثال أزمة السودان مؤخرا، والتى ألقت بظلالها علي الأسعار في مصر.

وقال الفقي إننا سنواجه أيضا خلال الأيام المقبلة زيادة قد تكون في المقام الأول بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية، موضحا أن الصادارات الزراعية وصلت إلي 6.5 مليون طن هذا العام وهذه طفرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة.