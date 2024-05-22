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مصدر مطلع: الحكومة الأيرلندية ستعلن اعترافها بدولة فلسطينية اليوم

وكالات
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 9:04 ص

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة الأيرلندية ستعلن، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

كانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الإيرلندية، أمس الثلاثاء، إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتي، موضحة أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر، إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.

ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، من هذه الخطوة، قائلة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن الاعتراف "سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر".

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