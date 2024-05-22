الرئيس السيسي: الاقتصادات العربية بحاجة لمزيد من الدعم المالي والفني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تَشرُف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف في كلمة – ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي – ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، صباح الأربعاء، أن مصر سعت لتحقيق التكامل بين الدول العربية جيلًا بعد جيل، ولم تتخلَ عن هذا الهدف رغم ما شهدته المنطقة من أحداث جِسام على مدى عقود.

وأشار إلى أن «الاجتماعات السنوية تنعقد هذا العام، على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في غزة، وانعكاساتها الاقتصادية على الدول كافة ومن بينها الدول العربية».

ولفت إلى أن «التطورات الحالية تُبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف الخطط التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها».

وأشاد بدعم الهيئات المالية العربية لمصر، على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم – ضمن العديد من المشروعات التمويلية الأخرى - في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية.

ونوه بأن «الهيئات المالية العربية مطالبة بالقيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة، التي تتعاظم فيها التحديات الدولية والإقليمية»، مضيفًا: «تحتاج الاقتصادات العربية لمزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية».