كييف: روسيا تفقد 496 ألفا و370 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن روسيا فقدت 496 ألفا و370 جنديا في أوكرانيا، منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022.

ويشمل هذا الرقم 1300 جندي، ضمن خسائر بشرية تكبدتها القوات الروسية في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير أن روسيا خسرت أيضا 7611 دبابة و14 ألفا و721 مركبة قتالية مدرعة و17 ألفا و422 مركبة وخزان وقود و12 ألفا و820 نظاما مدفعيا و1077 نظام إطلاق صواريخ متعدد و812 نظام دفاع جوي و354 طائرة و326 مروحية، و10346 طائرات مسيرة و27 سفينة وزورقا وغواصة.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.