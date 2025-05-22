السوداني يطلق استراتيجية العراق أولا للأعوام 2025- 2030

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أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، عن اطلاق استراتيجية الأمن الوطني العراقي للأعوام 2025- 2030 التي سُميت "استراتيجية "العراق أولاً".

وقال السوداني في خطاب متلفز إن اطلاق استراتيجية الأمن الوطني العراقي تأتي في إطار برنامجنا الوطني لخدمة المواطن وتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار وهي تمثل الوثيقة الوطنية الأساسية لتعزيز وتفعيل منظومة إدارة المصالح الوطنية العليا للدولة، وتأمين مصالحها وعلاقاتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني سيعزز الأمن المجتمعي، ويحمي التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفء يتناسب مع حاجات الشعب وعلينا أن نتحمل جميعنا مسؤولية بناء وطننا وخدمة شعبنا، وتطوير مؤسساته وحماية إرثه الحضاري ومقدساته".

وأوضح أن" الرؤية الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية هي عراق اتحادي آمن متكامل السيادة، تسوده العدالة والمساواة في المواطنة لتحقيق الاستقرار والتنمية".