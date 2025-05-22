 شرطة واشنطن: المشتبه به بهجوم سفارة إسرائيل ردد «فلسطين حرة» - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 8:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

شرطة واشنطن: المشتبه به بهجوم سفارة إسرائيل ردد «فلسطين حرة»


نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 7:24 ص | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 7:24 ص

 قال قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المشتبه به في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك