شرطة واشنطن: المشتبه به بهجوم سفارة إسرائيل ردد «فلسطين حرة»

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قال قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المشتبه به في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".