شرطة واشنطن: المشتبه به بهجوم سفارة إسرائيل ردد «فلسطين حرة»

قال قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المشتبه به في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".