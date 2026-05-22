وايمو توقف خدمة الروبوتاكسي في مدينتين أمريكيتين بعد حوادث فيضانات

علقت شركة وايمو الشقيقة لجوجل خدمة الروبوتاكسي في مدينتين أمريكيتين بعد أن علقت اثنتان من مركباتها ذاتية القيادة في طرق مغمورة بالمياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

وقالت الشركة إن العمليات في أتلانتا بولاية جورجيا وسان أنطونيو بولاية تكساس ستظل متوقفة مؤقتا حتى تتحسن ظروف الطرق.

وكانت وايمو، وهي شركة تابعة لشركة ألفابت المالكة لجوجل، قد طرحت بالفعل تحديثا برمجيا لحوالي 3800 مركبة الأسبوع الماضي في محاولة للحد من هذه المشكلات، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات.

ويوم الأربعاء، دخلت سيارة روبوتاكسي تابعة لوايمو بدون ركاب في منطقة مغمورة بالمياه من طريق في أتلانتا وعلقت في المياه، وكان حادث مماثل قد وقع بالفعل في سان أنطونيو في أبريل الماضي.

وقالت وايمو إنها تراقب التنبيهات الجوية لتقييم ظروف الطرق، لكن المركبة في أتلانتا علقت قبل إصدار أي تحذير.

وتقدم الشركة حاليا حوالي 500 ألف رحلة ركاب شهريا وتهدف إلى توسيع الخدمة سريعا لتشمل مدنا إضافية.

وأوقفت وايمو أيضا عمليات الطرق السريعة التي تم إطلاقها في نهاية عام 2025 في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وفينيكس وميامي.

وقالت الشركة إنها تريد تحسين تعامل البرنامج مع أنواع معينة من مناطق البناء قبل استئناف رحلات الطرق السريعة "قريبا".