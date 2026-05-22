وقف تنفيذ حكم الإعدام في سجين بعد فشل العثور على وريده بولاية أمريكية

تم إيقاف عملية إعدام مقررة بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي الأمريكية في اللحظة الأخيرة يوم الخميس بعد أن فشل المسؤولون في تركيب خط وريدي ثان يتطلبه القانون، حسبما ذكرت سلطات السجون.

وقالت السلطات إنه تم إدخال خط وريدي واحد، ولكن على الرغم من عدة محاولات، لم يتمكنوا من العثور على وريد مناسب للخط الثاني.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، قال محام عام اتحادي إنه تم إنزال السجين "من فوق المحفة" بعد إلغاء الإجراء.

وقضى السجين أكثر من 30 عاما في السجن بعد إدانته، من بين تهم أخرى، بثلاث جرائم قتل، وكان محاموه قد سعوا حتى اللحظة الأخيرة لإثبات براءته من خلال تحليل الحمض النووي.

وقالت المحامية ميلاني فيرديسيا: "إن ولاية تينيسي تعذب حاليا رجلا يتمسك ببراءته باسم العدالة، ليس هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يعمل به نظامنا".

وتقرر الولايات الأمريكية بشكل فردي ما إذا كانت ستستخدم عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية الجنائية، وقد ألغت23 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية عقوبة الإعدام، في حين لم تعد عدة ولايات أخرى تنفذ عمليات الإعدام في الممارسة العملية.

وقد واجهت ولاية تينيسي مؤخرا تدقيقا بشأن بروتوكول الحقنة القاتلة، وهي طريقة الإعدام الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، وعلقت الولاية جميع عمليات الإعدام لمدة ثلاث سنوات بعد أن تبين أن المسؤولين فشلوا في اختبار العقاقير المستخدمة في الحقن القاتلة بشكل صحيح.

وقال مكتب الحاكم بيل لي إنه أمر بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الذي كان مقرراً يوم الخميس لمدة عام واحد بعد وقت قصير من ظهور أنباء عن وقف الإجراء.

وكان لي قد رفض طلب عفو من السجين قبل أيام قليلة فقط.