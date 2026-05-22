محافظ البحيرة: بدء تشغيل 34 منفذا وشادرا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

- أسعار اللحوم تتراوح بين 340 و390 جنيها للكيلو لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التوسع في إقامة المعارض والشوادر ومنافذ بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أنه تم الإعلان عن بدء تشغيل 34 منفذا وشادرا لبيع اللحوم البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير اللحوم والسلع الأساسية بكميات كافية قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

وأكدت أن الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، مشيرة إلى أن التوسع في المنافذ يأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما شددت محافظ البحيرة على استمرار ضخ كميات يومية من اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والطب البيطري، لضمان الالتزام بالأسعار المحددة والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاء توزيع المنافذ والأسعار بمراكز المحافظة على النحو التالي: "دمنهور (5 منافذ) - كفر الدوار (4 منافذ) – إدكو (منفذان) – الرحمانية (منفذ واحد) – أبو المطامير (4 منافذ) – رشيد (3 منافذ) – النوبارية (منفذان) - أبو حمص (3 منافذ) - وادي النطرون (منفذ واحد) – الدلنجات (منفذ واحد) – شبراخيت (منفذان) – المحمودية (منفذ واحد) - حوش عيسى (3 منافذ) - إيتاي البارود (منفذان) - كوم حمادة (منفذ واحد)".