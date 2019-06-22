إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بطهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت القائم بالاعمال الاماراتي في طهران احتجاجا على العمل "العدواني" لطائرة التجسس الامريكية المسيرة انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم، أن "استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي من قبل الخارجية الإيرانية، جاء إثر العمل العدواني لطائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الإيراني، انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات، حيث تم إبلاغه احتجاج طهران الشديد على هذا الأمر".

وأكد رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض تقديم التسهيلات (من قبل الدول الاخرى) للقوات الاجنبية للقيام بأي اعتداء على حدود إيران المائية والبرية والجوية وأن هذه الدول لا يمكنها أن تتنصل من المسؤولية في مثل هذه الحالات".

وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.