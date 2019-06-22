رمزي: صعبنا مباراة زيمبابوي على أنفسنا والقادم سيكون أفضل

أعرب هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، عن رضاه للمستوى الذي ظهر به الفراعنة في أولى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا.

المنتخب الوطني حقق فوزًا مهمًا أمام زيمبابوي، بهدف نظيف سجله تريزيجيه، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي في افتتاح كان 2019، الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يوليو.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: "صعبنا المباراة على أنفسنا، وكان هناك تفاوت في الأداء، إلا أن حصد الثلاث نقاط هو الأهم بالنسبة لنا في الفترة الحالية".

وأضاف:"الخطوة الأولى دائمًا ما تكون صعبة، لذلك تحقيق الفوز هو الأهم بالنسبة لنا في الفترة المقبلة".

وأكمل:"مبروك للاعبين والجماهير على الفوز، لدينا مشوار طويل في البطولة، ونتمنى أن نتوج بها في النهاية".

بهذا الفوز حصد المنتخب أول ثلاث نقاط في البطولة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، فيما تواجد منتخب زيمبابوي في المركز الأخير بدون نقاط.

وتضم المجموعة الأولى رفقة مصر وزيمبابوي كل من الكونجو الديموقراطية وأوغندا.