تكريم المخرج محمد سامي عن مسلسل «البرنس» لدعمه قضايا الإمان

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، المخرج محمد سامي أمس الأحد، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2020 بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وجاء تكريم محمد سامى عن اسهاماته فى اظهار سلبيات الادمان فى مسلسله الأخير "البرنس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بدون الاشارة الى المشاهد التعليمية للادمان، خاصة وأن سامى يعد داعماً قوية للوزارة ويعمل على اظهار السلبيات فى أعماله الفنية، حيث أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على سامى فى دعمه الدائم لهذه القضية، وهو ما ظهر فى مسلسله "البرنس" من خلال شخصية "عادل" الذي جسدها الفنان أحمد داش.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وإنتاج شركة سينرجى.