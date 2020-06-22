أعلن الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يصل كل يوم إلى سجل جديد، لافتا إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 183 ألف حالة إصابة ليكون أعلى معدل يومي منذ بداية انتشار الفيروس.

وأشار أدهانوم - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في جنيف - إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 465 ألف حالة، بينما سجل عدد حالات الإصابة عالميا 8.8 مليون حالة.

وأضاف أن بعض البلدان تشهد زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة، وفي الوقت الذي نجحت بلدان أخرى في التخلص من الانتقال، إلا أنها عادت لتشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بعد أن قامت برفع القيود التي كانت فرضتها لوقف انتشار الفيروس.

وقال أدهانوم، إنه لايجب أن يكون الاختيار بين الحياة وسبل العيش أو الصحة والاقتصاد، وأن يتم تحقيق التوازن في هذا الأمر، داعيا كافة الدول إلى استمرار اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفيروس مثل العزل وتقفي أثر المخالطين والحجر الصحي وغيرها من التدابير التي أثبتت نجاعتها، إضافة إلى التأكيد على دور كل شخص في حماية نفسه وحماية الآخرين.

ونوه المدير العام للمنظمة الدولية، بأن البيانات التي ظهرت مؤخرا عن نجاعة دواء ديكساميثازون في علاج الحالات الحرجة من إصابات كورونا كانت جيدة، ولكن التحدى الأول هو زيادة إنتاج الدواء وتوزيعه على نطاق واسع والتركيز على من هم في حاجة إليه، وأن يتم ضمان أن البلدان التي لديها عدد كبير من الإصابات يمكنها الوصول إلى الدواء، مشددا على أنه من المهم أن من يوزعون الدواء يضمنون الجودة، وأن يقدم لمرضى الحالات الحرجة من كورونا وتحت إشراف سريري وعن كثب.

وقال أدهانوم، إن نتائج مسح قامت به المنظمة يؤكد أن الاختلالات في الخدمات الصحية الأساسية والتي حدثت نتيجة تركيز الأنظمة الصحية على مواجهة فيروس كورونا، سوف تظل لسنوات قادمة سواء ما يتعلق والأمراض غير السارية أو خدمات التأهيل أو غيرها.