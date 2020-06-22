عبرت الإعلامية ريهام السهلي، مذيعة قناة إكسترا نيوز، عن سعادتها بالعودة إلى العمل مرة أخرى بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تجربة الإصابة بفيروس كورونا كانت صعبة، ولكنها استطاعت تخطيها بقوة، موجهة الشكر لزملائها على دعمهم لها خلال تجربة إصابته.

ونصحت باللجوء لطبيب متخصص فورًا حال الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، متابعة: «ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، ودة اللي حصل معايا».

وأوضحت أن الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يساهم في سرعة وسهولة التعافي، لافتة إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

واختتمت حديثها في هذا الصدد معربة عن تمنياتها بشفاء كل المرضى، وجميع المصابين بكورونا، وبالأخص زملائها من الإعلاميين.

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، أعلن في الأول من يونيو المقبل عن إصابة الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا المستجد.