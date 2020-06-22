رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، دعوات لحكومته لإعادة المسؤولة المالية البارزة بشركة هواوي تكنولوجيز، مينج وانتشو، إلى الصين في مقابل اثنين من السجناء الكنديين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترودو قوله اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي في أوتاوا: "كلا، نحن لا نفكر في ذلك. كندا لديها نظام قضائي قوي ومستقل".

وجاء الرفض القاطع من جانب الزعيم الكندي فيما يحاول حشد الدعم الدولي لمواجهة تزايد نزاع دبلوماسي مرير مع الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده.

وتم القبض على أرفع مسؤولة تنفيذية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة في فانكوفر في ديسمبر 2018 بناء على طلب أمريكي. وأضر القبض عليها بعلاقات كندا مع الصين، وقد تشهد هذه العلاقات مزيدا من التدهور عقب الحكم.

وألقت السلطات الكندية القبض على وانتشو في ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بناء على طلب تسليم أمريكي، وتقاتل عملية تسليمها إلى الولايات المتحدة التي تتهمها بالكذب على بنك اتس اس بي سي وخداعه لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ولا تزال محتجزة في منزل في فانكوفر حيث لا تزال قضيتها منظورة أمام المحكمة.

وبعد وقت قصير من اعتقالها، اعتقلت الصين اثنين من الكنديين هما مايكل كوفريج، دبلوماسي سابق، ومايكل سبافور ، ووجهت إليهما الأسبوع الماضي تهماً بالتجسس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن قرار الصين

المضي قدما في التهم الموجهة إليهما ، والتي قال إن لها "دوافع سياسية وبلا أساس تماما".