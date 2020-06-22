خروج 61 حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من المستشفيات التعليمية

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خروج 25 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، و28 حالة من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، و8 حالات من مستشفى الأحرار التعليمي.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأنه يوما بعد يوم يقدم أبطال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نموذجا يحتذى به فى تحدى جائحة كورونا المستجد ما يؤكد أصالتهم وتضحياتهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذا الظرف الاستثنائى الذي يمر به الوطن.

وقال الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى، إن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات بمحافظة الشرقية، وتقدم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اتباع كافة البروتوكولات المعتمدة للوقاية ومكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية العاملة.

وأكد مدير المستشفى أنه بخروج 8 حالات شفاء جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفى يرتفع عدد الحالات من مصابي فيروس كورونا المتعافين إلى 26 حالة، ذاكرا أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى.

وأفادت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى، بتعافي وخروج 25 حالة من المستشفى من مصابى فيروس كورونا المستجد، وتوجهوا إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج، طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى، والمستشفى مستمرة فى تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوى وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلى القائم بأعمال مدير مستشفى المطرية التعليمي، أن مستشفى المطرية صرح طبى كبير، مجهز لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وكافة التدخلات الجراحية لمرضى كورونا، ويضم نخبة من الأطباء المميزين، موضحا أن خروج 28 مصابا بعد تعافيهم من المرض، رفع معنويات جميع أفراد الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث إن المرضى المتعافين تم حجزهم بالمستشفى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحة، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم اليوم خروجهم بعد الشفاء من الفيروس وتحولهم من إيجابى إلى سلبى وسينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية، وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.