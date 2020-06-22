إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بزفتى

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بقرية العايشة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز زفتى أصيب خلالها كل من " الرفاعي م ال" 49 سنة، " أحمد ع ا " 30 سنة مقيمن بقرية العايشة، و"هاني ذ ا" 35 سنة، و"هانم ب ف" 37 سنة مقيمين بقرية دمنهور الوحش، جميعهم مصابين بجروح وكسور متفرقة.

وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.