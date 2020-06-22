 ماكرون: بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة - بوابة الشروق
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ماكرون: بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة


نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:01 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:01 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مات سريريا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، إن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الناتو.

وأضاف ماكرون أن فرنسا لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا وأن أمن البحر المتوسط مفتاح استقرار فرنسا، مشيرا إلى الاضطرابات التي تسببها سياسات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط.

وتابع أن بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة وموقف باريس سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا.


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