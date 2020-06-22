 النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 17 ألفا و380 حالة - بوابة الشروق
الإثنين 22 يونيو 2020 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 17 ألفا و380 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:49 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 12:49 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا فى العديد من الولايات لتصل إلى 17 ألفا و380 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 690 حالة.

وأفادت الوزارة ، في بيان اليوم الاثنين، بتعافي 16 ألفا و241 حالة، مشيرة إلى تسجيل إصابات جديدة في ست ولايات بينما بقيت ثلاثة ولايات دون تسجيل إصابات جديدة وهي بورغنلاند وكارينثيا وفورارلبرغ.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 22 حالة جديدة فى العاصمة فيينا و8 حالات فى النمسا السفلى، إضافة إلى إصابة واحدة فى كل من ستيريا وتيرول وثلاثة فى سالزبورج وأربعة فى النمسا العليا.

وشدد الوزارة على ضرورة أن يستمر المواطنون فى الحذر والوعي حيث إن الفيروس ما يزال نشطا ولم يفقد أي شيء من خطورته ويمكن أن ينفجر بمستوى أكبر في أي وقت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك