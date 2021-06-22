 هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزر دوديكانيسيا اليونانية - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزر دوديكانيسيا اليونانية

أثينا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:38 ص

ضربت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر دوديكانيز اليونانية الواقعة في جنوب شرق بحر إيجة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد به المرصد الوطني في أثينا.

وبحسب المرصد، فإن الهزة التي وقعت في الساعة 1:14 صباحًا بالتوقيت المحلي ضربت المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي نيسيروس وتينوس، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

من جانبه، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن قوة الهزة الأرضية بلغت 5,9 درجة على مقياس ريختر.

وأعقب الهزة الأرضية عدة هزات اتدادية. وجاءت الهزة بعد ساعات من وقوع هزة أرضية أخرى بقوة 3,6 درجة في المنطقة نفسها يوم أمس الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن إفثيميوس ليكاس، أستاذ الجيولوجيا الديناميكية التكتونية التطبيقية في جامعة أثينا، قوله في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم "لسنا قلقين منها، لكن انتباهنا تحول إلى تلك المنطقة بعينها، حيث سُجل نشاط زلزالي خلال فترة الشهر ونصف الماضية".


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