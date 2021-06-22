السبكي: الرعاية الصحية أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ستكون أول منشآة صحية تستخدم تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة) في مصر، والتي تعزز دقة تشخيص الأورام والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

جاء ذلك خلال مشاركة السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبمشاركة كبرى الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية وأحدث منتجات الأجهزة الطبية وآخر التقنيات والحلول الرقمية التي يشهدها العالم في مجالات تقديم الرعاية الصحية، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام).

وشملت مشاركة السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي لهذا العام 2021، تفقده عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية وصناعة أجهزة الأشعة والتصوير والتشخيص الطبي الرقمي، للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تخص الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي والتشخيص الرقمي للأمراض، والذي يسهم في اكتشاف العديد من الأمراض مبكرًا وسرعة علاجها أو التقليل من مضاعفاتها بصورة أكثر دقة في التشخيص والعلاج.

كما أنه من المقرر زيارة السبكي والوفد المرافق له خلال فترة فعاليات آراب هيلث 2021، لأكبر المدن الطبية المتطورة والمجمعات الطبية المتكاملة ومركز الذكاء الاصطناعي بدبي، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية ورقمنة الخدمات، وكذلك للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال المبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية.

ومن المقرر أيضًا، استعراض أهم المشاريع التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومنها التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة، وما حققته الهيئة من ريادة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وكذلك استعراض تجربة التحول الرقمي للخدمات الصحية بالهيئة خاصة في ظل جائحة كورونا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى.