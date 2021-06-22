السوري سومر شحادة يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية عن «الهجران»

فاز الروائي السوري سومر شحادة بجائزة نجيب محفوظ في دورتها الثالثة - فرع الرواية العربية، عن رواية الهجران، الصادرة عن دار التنوير.

الجائزة برعاية المجلس الأعلى للثقافة المصري، وقيمتها 75 ألف جنيه مصري.

تقدم للجائزة 130 رواية مصرية وعربية في فرعيها حسب تصريح مُقرر الجائزة الدكتور حسين حمودة.

بين زمنين تتحرك رواية "الهجران"، زمن الأب الذي سجن وقُتل بسبب معارضته، وزمن اللاذقية الجديدة. لاذقية جيل جديد عاش عنفًا مختلفًا يحاول ان يخرج منه عن طريق الحب.

بلغة محملة بالإشارات يدخل سومر شحادة في عمق الجانب النفسي والإنساني لعائلتين تعيشان عنف الحرب، وشابين يحاولان اكتشاف الشغف والحب في حياتيهما، فنرى من جهة تساؤلات حول التضحية وما تتركه من انكسارات، ومن جهة أخرى شغف الحياة والحب الذي يمسح تلك الانكسارات.

"منذ أن رآها صارت بالنسبة له ستارًا ينظر عبره إلى الأشياء والأفكار وإلى نفسه، كانت مستحيلة وممكنة في آن واحد، سيمضي إلى التراب ولما يزال في درب أنوثتها الكثير لتمشيه من دون رفقته، سيتاح لها محو ذكراه عبر ذكريات جديدة، هذا ما يحصل عبر الأزمنة، يمضي المحبون وتتبعهم آثارهم، إما تغيب في آثار الآخرين، أو تتلاشي عبر أزمنة الوحدة والهجران".

"بينما تهيم روح والدتي بين اللاذقية وحلب، لمحتُ تلك الروح التي تلبسها الهجران طوال حياتها. لمحت والدي يحدثها: ليلًا فتحوا الزنازين، طلبوا منّا أن نرفع قمصاننا ونغطي رؤسنا، جمعونا إلى جنزير واحد، وراح أحدهم يجرنا من المقدمة وآخر يركلنا من الخلف.. جمعونا في ساعة متأخرة في باحة السجن، سمعنا نباح كلاب يأتي من الخارج، سمعتُ صيحات بعيدة تهتف للحرية. رأيت ساحات تحتشد بالناس قبل أن تقطر الدماء منها، ورأيت عبر سيل الدماء زماننا موحشًا".

سومر شحادة صحفي سوري من مواليد اللاذقية، درس هندسة الإلكترونيات والاتصالات، احترف الكتابة الأدبية وحازت روايته الأولى حقول الذرة على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عام 2016م.